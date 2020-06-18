В восьми вузах Донецка появился бесплатный Wi-Fi

18 Июнь 2020 2020-06-18T20:53:06+03:00

В Донецком национальном университете Wi-Fi пока есть только в главном корпусе Фото: Юрий СОБОЛЕВ

О проблемах доступа к беспроводному Интернету студенты пожаловались на Прямой линии Главе ДНР

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16 июня на Прямой линии Глава ДНР Денис Пушилин обязал Министерство связи обеспечить до 30 августа вузы Республики бесплатным Wi-Fi. Поручение было дано после жалобы студента Донецкого национального университета. Но выяснилось, что доступ к беспроводному Интернету уже имеют студенты и преподаватели восьми вузов.

- На 15 июня специалисты республиканского оператора связи «Феникс» подключили к сети Wi-Fi все корпуса восьми высших учебных заведений Республики. На очереди три образовательных учреждения, – сегодня сообщил и.о. министра связи ДНР Игорь Халепа.

Беспроводной связью обеспечены Донецкий национальный университет экономики и торговли им. Туган-Барановского, Донбасская национальная академия строительства и архитектуры, Горловский институт иностранных языков, Донецкий институт железнодорожного транспорта, Донбасская юридическая академия, Донбасская аграрная академия, Донецкая академия управления и государственной службы при Главе ДНР, а также Донецкая государственная музыкальная академия им. Прокофьева.

В Донецком национальном университете Wi-Fi пока предоставляется только в главном корпусе.

- Работы по подключению продолжаются и будут завершены до начала следующего учебного года. К 30 августа доступ к Wi-Fi будет также в Донецком национальном техническом университете, Автомобильно-дорожном институте ДонНТУ и в Донецком национальном медицинском университете имени М. Горького, — добавил глава Минсвязи.

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ИСТОЧНИК KP.RU