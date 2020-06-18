2020-06-18T19:43:41+03:00
Политика

В Донбассе продали на аукционе собаку, которую конфисковали у хозяев за укусы прохожих

Неизвестный покупатель заплатили за пятилетнего питбультерьера 11 тысяч гривен
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Питбультерьер не любит людей с палками. Фото: МЮУПитбультерьер не любит людей с палками. Фото: МЮУ
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Неизвестный житель незалежной купил на аукционе за 11 тысяч гривен (28 тысяч рублей) пятилетнего питбультерьера по кличке Тора из подконтрольного Киеву Красного Лимана (переименован в Лиман). Собака была конфискована у хозяев за укусы прохожих. И выставлена на аукцион, который проводит Министерство юстиции Украины (МЮУ).

Год назад владелец Торы был оштрафован постановлением Краснолиманского городского суда Донецкой области, а собаку конфисковали. Как оказалось, во дворе частного дома она укусила за руку гостя, пришедшего к соседям. А через несколько часов – еще одного человека.

В постановлении суда сказано, что владелец «выгуливал собаку потенциально опасной породы питбультерьер без намордника». Сам же хозяин Торы утверждает, что она добрая и хорошая собака. Но не любит людей с палками или подобными предметами в руках. И все происходило в их собственном дворе, а не на улице.

Страничка с аукциона – цена за Тору стартовала со 112 гривен. Фото: МЮУ

Страничка с аукциона – цена за Тору стартовала со 112 гривен. Фото: МЮУ

Самое пикантное в истории то, что для владельцев питбультерьера продажа собаки с аукциона оказалось новостью. А «конфискованная» Тора благополучно живет с ними все то время. Это вынужден был признать министр юстиции Денис Малюська.

- Де-юре купленный, де-факто все еще находится у владельцев. Новый покупатель может его получить, – отметил министр.

Но не сказал, как это можно сделать физически.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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