В ЛНР снова разрешили льготникам бесплатно ездить в общественном транспорте
С 17 июня пожилые луганчане и другие льготники снова бесплатно ездят в общественном транспорте. Правительство ЛНР приняло постановление, которое отменяет ограничения, введенные 27 марта в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
- По решению чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии (ЧСПК) Правительством было принято постановление о снятии ряда ограничительных мер. В частности, это касается льгот на проезд в общественном транспорте. Вернулись все льготы в полном объеме, - заявил на брифинге министр инфраструктуры и транспорта ЛНР Александр Басов. - Хотел бы напомнить, что правом на льготу пользуется лицо, которое предоставляет в общественном транспорте документ, подтверждающий право на данный вид льгот.
Право бесплатного проезда в пассажирском автомобильном транспорте общего пользования городского и пригородного сообщения (кроме такси) имеют:
- инвалиды войны;
- участники боевых действий;
- участники войны;
- члены семей погибших (умерших) ветеранов войны;
- граждане, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы первой и второй категорий;
- дети из многодетных семей;
- жертвы политических репрессий на Украине (реабилитированные граждане, ставшие инвалидами вследствие репрессий или являющиеся пенсионерами);
- инвалиды первой группы и одно лицо, сопровождающее в поездке инвалида первой группы;
- инвалиды второй группы;
- дети-инвалиды и одно лицо, сопровождающее в поездке ребенка-инвалида;
- дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки.
Право на 50% скидки по оплате стоимости проезда в пассажирском автомобильном транспорте общего пользования городского и пригородного сообщения (кроме такси) имеют:
- пенсионеры, получающие пенсию, размер которой не превышает 4 800 руб. при наличии соответствующего документа;
- лица, не имеющие права на пенсию, достигшие пенсионного возраста, и не имеющие права на пенсию инвалиды третьей группы.
Право на скидку в размере 100% по оплате стоимости проезда в пассажирском железнодорожном транспорте пригородного сообщения имеют:
- инвалиды войны;
- участники боевых действий;
- участники войны.
Право на скидку в размере 50% по оплате стоимости проезда в пассажирском автомобильном транспорте общего пользования междугороднего сообщения (кроме такси) имеют:
- инвалиды войны;
- участники боевых действий;
- участники войны;
- граждане, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы первой и второй категорий;
- инвалиды первой группы и одно лицо, сопровождающее в поездке инвалида первой группы;
- инвалиды второй группы;
- дети-инвалиды и одно лицо, сопровождающее в поездке ребенка-инвалида;
- дети из многодетных семей.
Стоит отметить, что в соседней республике - ДНР - мораторий на льготный проезд до сих пор не снят. Что вызывает справедливые нарекания пожилых людей.
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ИСТОЧНИК KP.RU