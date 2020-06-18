В ЛНР снова разрешили льготникам бесплатно ездить в общественном транспорте

18 Июнь 2020 2020-06-18T17:42:05+03:00

С 17 июня льготникам ЛНР вернули право на бесплатный проезд в общественном транспорте. Фото: youtube.com/КОТЫ ЛУГАНСКА

Ограничение было введено в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции

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С 17 июня пожилые луганчане и другие льготники снова бесплатно ездят в общественном транспорте. Правительство ЛНР приняло постановление, которое отменяет ограничения, введенные 27 марта в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

- По решению чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии (ЧСПК) Правительством было принято постановление о снятии ряда ограничительных мер. В частности, это касается льгот на проезд в общественном транспорте. Вернулись все льготы в полном объеме, - заявил на брифинге министр инфраструктуры и транспорта ЛНР Александр Басов. - Хотел бы напомнить, что правом на льготу пользуется лицо, которое предоставляет в общественном транспорте документ, подтверждающий право на данный вид льгот.

Право бесплатного проезда в пассажирском автомобильном транспорте общего пользования городского и пригородного сообщения (кроме такси) имеют:

- инвалиды войны;

- участники боевых действий;

- участники войны;

- члены семей погибших (умерших) ветеранов войны;

- граждане, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы первой и второй категорий;

- дети из многодетных семей;

- жертвы политических репрессий на Украине (реабилитированные граждане, ставшие инвалидами вследствие репрессий или являющиеся пенсионерами);

- инвалиды первой группы и одно лицо, сопровождающее в поездке инвалида первой группы;

- инвалиды второй группы;

- дети-инвалиды и одно лицо, сопровождающее в поездке ребенка-инвалида;

- дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки.

Право на 50% скидки по оплате стоимости проезда в пассажирском автомобильном транспорте общего пользования городского и пригородного сообщения (кроме такси) имеют:

- пенсионеры, получающие пенсию, размер которой не превышает 4 800 руб. при наличии соответствующего документа;

- лица, не имеющие права на пенсию, достигшие пенсионного возраста, и не имеющие права на пенсию инвалиды третьей группы.

Право на скидку в размере 100% по оплате стоимости проезда в пассажирском железнодорожном транспорте пригородного сообщения имеют:

- инвалиды войны;

- участники боевых действий;

- участники войны.

Право на скидку в размере 50% по оплате стоимости проезда в пассажирском автомобильном транспорте общего пользования междугороднего сообщения (кроме такси) имеют:

- инвалиды войны;

- участники боевых действий;

- участники войны;

- граждане, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы первой и второй категорий;

- инвалиды первой группы и одно лицо, сопровождающее в поездке инвалида первой группы;

- инвалиды второй группы;

- дети-инвалиды и одно лицо, сопровождающее в поездке ребенка-инвалида;

- дети из многодетных семей.

Стоит отметить, что в соседней республике - ДНР - мораторий на льготный проезд до сих пор не снят. Что вызывает справедливые нарекания пожилых людей.

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ИСТОЧНИК KP.RU