В Северодонецке сержант Нацполиции Украины выбросил жену с балкона четвертого этажа

18 Июнь 2020 2020-06-18T17:52:27+03:00

Изменить размер текста: A A

В подконтрольном Украине Северодонецке большой скандал. После семейного праздника в кафе полицейский выбросил жену с балкона четвертого этажа. К счастью, 27-летняя женщина выжила. У нее переломы ребер, пробито легкое, рука сломана в нескольких местах, травма головы. Десятки горожанок вышли на акцию под лозунгом: «Нет насилию в семье». Они требовали справедливого расследования и увольнения начальника местной полиции.

Семейная драма разыгралась в ночь на 9 июня, в квартире на 4-м этаже одной из многоэтажек на улице Менделеева. После семейных посиделок в кафе между пьяными супругами вспыхнул конфликт. Сержант Нацполиции Алексей Конев стал избивать свою благоверную, забрал у нее телефон, угрожал, что убьет ее, а ребенка оставит себе. Это все происходило на глазах у годовалой дочери.

Потом место конфликта переместилось из комнаты на балкон. Дарья Конева утверждает, что муж столкнул ее вниз. Адвокат же полицейского говорит, что женщина сама прыгнула.

В территориальном управлении Государственного бюро расследований в Краматорске начали расследование. Предварительная квалификация происшествия – ст. 15 УК Украины («Покушение на убийство») и ч.1 ст. 115 УК Украины («Умышленное убийство»).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украинский снайпер обстрелял бригаду рабочих в районе пункта пропуска под Горловкой

Рабочие коммунального предприятия «Простор» проводили восстановительные работы (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU