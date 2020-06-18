2020-06-18T17:52:27+03:00
Политика

В Северодонецке сержант Нацполиции Украины выбросил жену с балкона четвертого этажа

Конфликт произошел после семейного праздника в кафе
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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27-летняя Дарья Конева попала в реанимацию в тяжелом состоянии. Фото: facebook.com/suspilne.donbas27-летняя Дарья Конева попала в реанимацию в тяжелом состоянии. Фото: facebook.com/suspilne.donbas
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В подконтрольном Украине Северодонецке большой скандал. После семейного праздника в кафе полицейский выбросил жену с балкона четвертого этажа. К счастью, 27-летняя женщина выжила. У нее переломы ребер, пробито легкое, рука сломана в нескольких местах, травма головы. Десятки горожанок вышли на акцию под лозунгом: «Нет насилию в семье». Они требовали справедливого расследования и увольнения начальника местной полиции.

Семейная драма разыгралась в ночь на 9 июня, в квартире на 4-м этаже одной из многоэтажек на улице Менделеева. После семейных посиделок в кафе между пьяными супругами вспыхнул конфликт. Сержант Нацполиции Алексей Конев стал избивать свою благоверную, забрал у нее телефон, угрожал, что убьет ее, а ребенка оставит себе. Это все происходило на глазах у годовалой дочери.

Потом место конфликта переместилось из комнаты на балкон. Дарья Конева утверждает, что муж столкнул ее вниз. Адвокат же полицейского говорит, что женщина сама прыгнула.

В территориальном управлении Государственного бюро расследований в Краматорске начали расследование. Предварительная квалификация происшествия – ст. 15 УК Украины («Покушение на убийство») и ч.1 ст. 115 УК Украины («Умышленное убийство»).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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