2020-06-18T15:44:12+03:00
Политика

В Едином регистрационном центре ДНР с 22 июня возобновят прием документов по недвижимости

Прием заявлений и документов был приостановлен из-за коронавируса
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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В ДНР работают 13 отделов ЕРЦ. Фото: minjust-dnr.ruВ ДНР работают 13 отделов ЕРЦ. Фото: minjust-dnr.ru
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22 июня отделы Единого регистрационного центра ДНР снова начнут принимать от жителей заявления и документы в сфере недвижимого имущества. Эту новость сообщили в пресс-службе Министерства юстиции Республики.

- 22 июня возобновляется прием заявлений и документов в сферах: технической инвентаризации, учета и оценки недвижимого имущества; государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их ограничений (обременений), — сказано в сообщении.

Напомним, что эти операции были приостановлены с 6 апреля в качестве меры для сдерживания распространения коронавируса. В период действия ограничений ЕРЦ занимался только выдачей готовой документации.

Также 22 июня в Донецке будет открыт новый отдел ЕРЦ. Он будет расположен в Куйбышевском районе по улице Артема, 286 – вблизи железнодорожного вокзала — и станет шестым по счету на территории столицы.

В Минюсте обратили внимание жителей, что 4-й Донецкий отдел ЕРЦ, ранее расположенный по проспекту Ильича, 17 В, будет работать по новому адресу: г. Донецк, бул. Шевченко, 17.

Сейчас в ДНР работают 13 отделов ЕРЦ. Они находятся в Донецке, Макеевке, Горловке, Енакиево, Харцызске, Снежном и Старобешево. В учреждениях можно получить услуги в сфере градостроительства и архитектуры, земельных ресурсов, удостоверения сделок, изготовления технических паспортов и другие.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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