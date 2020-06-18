2020-06-18T12:22:40+03:00
Политика

Репетиция Парада Победы в Донецке – 2020: Защитники ДНР отрабатывали прохождение парадными коробками

Сегодня в центре Донецка прошла первая репетиция Парада Победы 2020 [видео]
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Бойцы отрабатывали слаженность при прохождении парадными коробкамиБойцы отрабатывали слаженность при прохождении парадными коробкамиФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
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Сегодня в центре Донецка прошла первая репетиция военного Парада 2020, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

С 6 часов утра движение транспорта по центральным улицам столицы было остановлено. На главной улице Донецка – Артема – выстроились парадные расчеты. Сегодня защитники Республики отрабатывали прохождение парадными коробками. Все бойцы в масках для защиты от опасной инфекции. И в этом особенность нынешнего парада.

В торжественном марше участвовали тысячи человек: военнослужащие подразделений Народной милиции ДНР, сотрудники МЧС, МВД, курсанты Донецкого высшего общевойскового командного училища, воспитанники военно-патриотического движения «Молодая гвардия – Юнармия» и другие.

Бойцы проходили маршем под торжественные мелодии духового оркестра.

Военный парад по случаю юбилея Победы, перенесенный из-за коронавируса, пройдет в Донецке 24 июня. А до этого пройдут еще две репетиции – 20 и 22 июня.

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Репетиция Парада Победы в Донецке – 2020.Андрей ТРУБЕЦКИЙ

ИСТОЧНИК KP.RU

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Репетиция Парада Победы в Донецке – 2020: Защитники ДНР отрабатывали прохождение парадными коробками
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