Репетиция Парада Победы в Донецке – 2020: Защитники ДНР отрабатывали прохождение парадными коробками
Сегодня в центре Донецка прошла первая репетиция военного Парада 2020, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
С 6 часов утра движение транспорта по центральным улицам столицы было остановлено. На главной улице Донецка – Артема – выстроились парадные расчеты. Сегодня защитники Республики отрабатывали прохождение парадными коробками. Все бойцы в масках для защиты от опасной инфекции. И в этом особенность нынешнего парада.
В торжественном марше участвовали тысячи человек: военнослужащие подразделений Народной милиции ДНР, сотрудники МЧС, МВД, курсанты Донецкого высшего общевойскового командного училища, воспитанники военно-патриотического движения «Молодая гвардия – Юнармия» и другие.
Бойцы проходили маршем под торжественные мелодии духового оркестра.
Военный парад по случаю юбилея Победы, перенесенный из-за коронавируса, пройдет в Донецке 24 июня. А до этого пройдут еще две репетиции – 20 и 22 июня.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Репетиция Парада Победы в Донецке – 2020: фоторепортаж
Репетиция Парада Победы в Донецке прошла на улице Артема [фото] [видео] (подробнее)
Репетиция Парада Победы в Донецке – 2020.Андрей ТРУБЕЦКИЙ
ИСТОЧНИК KP.RU