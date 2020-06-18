Украинский снайпер обстрелял бригаду рабочих в районе пункта пропуска под Горловкой

18 Июнь 2020 2020-06-18T11:46:47+03:00

Украинские снайперы стреляют не только по защитникам ДНР, но и мирным жителям. Фото: Пресс-центр штаба ООС

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Сегодня, 18 июня, при проведении восстановительных работ в районе пункта пропуска «Горловка» подверглась обстрелу из снайперского оружия бригада рабочих коммунального предприятия «Простор». Об этом сообщил глава администрации Горловки Иван Приходько.

- Обстрел начался через три минуты после пролета украинского беспилотника. Благодаря умелым действиям мастера КП «Простор» Артема Брызгалова и бойцов Горловской комендатуры жертв удалось избежать, - отметил Иван Приходько.

Вполне возможно, что обстрел велся с целью провокации, чтобы вызвать ответный огонь защитников ДНР по направлению украинского КПВВ. А потом демонстрировать это как нарушение Минских соглашений и препятствование пересечения жителями линии разграничения.

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ИСТОЧНИК KP.RU