2020-06-18T11:42:14+03:00
Политика

Коронавирус в ДНР: В Республике еще семь жителей умерли от COVID-19

Коронавирусом в ДНР заболели 926 жителей
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Поделиться:
В ДНР выявлено 37 новых случаев заболевания COVID-19. Фото: Алексей БУЛАТОВВ ДНР выявлено 37 новых случаев заболевания COVID-19. Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Согласно исследованиям, проведенным 17 июня, коронавирус в ДНР выявили еще у 37 жителей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики.

- Один случай заболевания коронавирусной инфекцией выявлен у прибывшего через Российскую Федерацию, - сообщили в ведомстве. - Другие случаи - у лиц контактных с заболевшими ранее. Среди них пять медицинских работников и два ребенка, контактных с ранее заболевшими родителями.

В Минздраве ДНР также отметили, что состояние пациентов удовлетворительное - всем оказывается необходимая медпомощь.

За этот же период по результатам двух отрицательных тестов с полным выздоровлением из больниц выписано 14 человек. Кроме того, зарегистрировано семь летальных случаев – мужчины в возрасте от 39 лет до 81 года и женщины в возрасте 49 и 72 лет.

Всего по состоянию на 10.00 18 июня зарегистрированных и подтвержденных случаев коронавирусной инфекции на территории Республики – 926. Из этого числа выздоровели и были выписаны из больниц – 255 человек. Зарегистрировано 52 летальных случая. Лечение продолжают 619 пациентов.

Напомним, что в Республике действует ряд ограничительных мер, которые направлены на противодействие распространения коронавируса. Среди них - масочный режим в общественном транспорте, магазинах и зданиях, где расположены объекты торговли. Из-за летней жары некоторые пренебрегают правилами безопасности, но большинство жителей их все же соблюдают.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Думали ушиб или укус насекомого»: Двухлетняя Ева Доля борется со смертельной болезнью

На лечение необходимо собрать 250 тысяч рублей (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Репетиция Парада Победы в Донецке – 2020: Защитники ДНР отрабатывали прохождение парадными коробками
Украинский снайпер обстрелял бригаду рабочих в районе пункта пропуска под Горловкой
Коронавирус в ДНР: В Республике еще семь жителей умерли от COVID-19
Коронавирус в ЛНР выявлен еще у шести жителей
Защитники ДНР подавили огневую точку ВСУ, с которой велся обстрел Коминтерново
В Северском Донце утонул мужчина
Погода в Луганске на день: 18 июня местами гроза и до 30 градусов тепла
Погода в Донецке на день: 18 июня будет облачно и до +28 градусов
Глава МИД ЛНР Владислав Дейнего: Украина собирается «договариваться» в Минске с собственными «представителями Донбасса»
Бойцы ДНР перехватили беспилотник, с помощью которого ВСУ следили за наблюдателями ОБСЕ
Киев считает, что выполнять Минские соглашения необязательно
Глава ДНР вручил ключи от квартиры молодой семье медиков, которые спасают пациентов с тяжелой формой коронавируса
24 июня в ЛНР в связи с проведением Парада Победы объявили нерабочим днем
18 июня центр Донецка перекроют в связи с репетицией военного парада
В ЛНР состоялся митинг-реквием памяти погибших журналистов ВГТРК
В Донецке продолжают обновлять автопарк маршруток
Коронавирус в ДНР выявили еще у 35 человек
Украинские боевики сутки не обстреливали ДНР
Погода в Луганске на день: 17 июня ожидается дождь с грозой, + 32 градуса
Погода в Донецке на день: 17 июня небо будет покрыто облаками, температура воздуха +30
В Донецке открыли сбор денег на лечение смертельно больной двухлетней Евы Доля
Глава ДНР ответил на вопрос фермера
«Все проблемы решаемы, если их решать»: Глава ДНР обратился к госслужащим
Прямая линия с Главой ДНР 16 июня 2020: Когда откроют границу России и ДНР
Глава ДНР на прямой линии пообещал посетить поселок Горное, где не первый год проблемы с водоснабжением
Прямая линия с Главой ДНР 16 июня 2020: Денис Пушилин заявил, что полностью открывать границы с Украиной Республика не имеет права