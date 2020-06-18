Коронавирус в ДНР: В Республике еще семь жителей умерли от COVID-19

18 Июнь 2020 2020-06-18T11:42:14+03:00

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Согласно исследованиям, проведенным 17 июня, коронавирус в ДНР выявили еще у 37 жителей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики.

- Один случай заболевания коронавирусной инфекцией выявлен у прибывшего через Российскую Федерацию, - сообщили в ведомстве. - Другие случаи - у лиц контактных с заболевшими ранее. Среди них пять медицинских работников и два ребенка, контактных с ранее заболевшими родителями.

В Минздраве ДНР также отметили, что состояние пациентов удовлетворительное - всем оказывается необходимая медпомощь.

За этот же период по результатам двух отрицательных тестов с полным выздоровлением из больниц выписано 14 человек. Кроме того, зарегистрировано семь летальных случаев – мужчины в возрасте от 39 лет до 81 года и женщины в возрасте 49 и 72 лет.

Всего по состоянию на 10.00 18 июня зарегистрированных и подтвержденных случаев коронавирусной инфекции на территории Республики – 926. Из этого числа выздоровели и были выписаны из больниц – 255 человек. Зарегистрировано 52 летальных случая. Лечение продолжают 619 пациентов.

Напомним, что в Республике действует ряд ограничительных мер, которые направлены на противодействие распространения коронавируса. Среди них - масочный режим в общественном транспорте, магазинах и зданиях, где расположены объекты торговли. Из-за летней жары некоторые пренебрегают правилами безопасности, но большинство жителей их все же соблюдают.

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ИСТОЧНИК KP.RU