Коронавирус в ЛНР выявлен еще у шести жителей
Коронавирус в ЛНР был диагностирован еще у шести человек. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Луганской Народной Республики.
- Согласно проведенным исследованиям 17 июня, выявлено шесть случаев заболевания Covid-19, - говорится в сообщении.
В здравоохранительном учреждении ЛНР рассказали, что за сутки с полным выздоровлением и дважды отрицательным тестом на коронавирусную инфекцию было выписано три пациента.
- За прошедшие сутки летальных исходов не зарегистрировано, - отметили в министерстве.
За все время коронавирус в ЛНР был выявлен у 466 жителей. Из этого числа 418 человек выздоровели и были выписаны из больницы. Зарегистрировано 11 летальных случаев. Лечение продолжают 37 пациентов.
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ИСТОЧНИК KP.RU