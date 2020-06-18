Коронавирус в ЛНР выявлен еще у шести жителей

18 Июнь 2020 2020-06-18T10:41:45+03:00

За все время коронавирус в ЛНР зарегистрирован у 466 жителей Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За все время коронавирус в ЛНР диагностирован у 466 человек

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Коронавирус в ЛНР был диагностирован еще у шести человек. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Луганской Народной Республики.

- Согласно проведенным исследованиям 17 июня, выявлено шесть случаев заболевания Covid-19, - говорится в сообщении.

В здравоохранительном учреждении ЛНР рассказали, что за сутки с полным выздоровлением и дважды отрицательным тестом на коронавирусную инфекцию было выписано три пациента.

- За прошедшие сутки летальных исходов не зарегистрировано, - отметили в министерстве.

За все время коронавирус в ЛНР был выявлен у 466 жителей. Из этого числа 418 человек выздоровели и были выписаны из больницы. Зарегистрировано 11 летальных случаев. Лечение продолжают 37 пациентов.

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ИСТОЧНИК KP.RU