В Северском Донце утонул мужчина
С приходом лета возрастают несчастные случаи на воде. О последнем таком происшествии рассказали в МЧС ЛНР.
17 июня водолазы военизированного горноспасательного отряда МЧС ЛНР подняли из реки Северский Донец тело 44-летнего жителя поселка Северо-Гундоровский. Утонувшего мужчину обнаружили на глубине около 4 метров на расстоянии 10 метров от берега.
Происшествие случилось в районе пионерского лагеря «Мечта» в поселке Большой Суходол. Приятели, с которыми отдыхал мужчина, сообщили, что они прыгали в воду с понтона и не сразу обнаружили отсутствие друга. Затем начались поиски. Товарищам удалось найти на дне уже окоченевшее тело мужчины, но поднять его без специального снаряжения не смогли – не хватало воздуха во время ныряний.
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ИСТОЧНИК KP.RU