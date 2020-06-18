2020-06-18T09:01:44+03:00
Политика

Погода в Луганске на день: 18 июня местами гроза и до 30 градусов тепла

Восточный ветер будет дуть со скоростью до 14 метров в секунду
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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В Луганске будет облачно, а местами пройдут грозыВ Луганске будет облачно, а местами пройдут грозыФото: Юрий СОБОЛЕВ
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18 июня на территории Луганской Народной Республики будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, днем местами гроза, ветер восточный 9-14 м/с. Температура воздуха днем 25-30 градусов тепла. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха днем составит 28-30 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске - 27-29 градусов.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют до 28-30 градусов тепла днем.

Время восхода солнца в столице ЛНР 18 июня – 03.41, время захода – 21.07. Продолжительность светового дня составит 17 часов 26 минут.

19 июня существенных осадков не ожидается, днем местами возможна гроза и порывы ветра до 15-18 м/с. Днем 20 июня местами пройдет небольшой кратковременный дождь с грозой. Температурный фон существенно не изменится.

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Об этом говорится в указе Главы Республики (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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