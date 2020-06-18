Погода в Донецке на день: 18 июня будет облачно и до +28 градусов
18 июня в Донецке и Донецкой Народной Республике ожидается переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь.
Утром воздух прогреется до 19 градусов выше нуля, днем и вечером столбики термометров будут находиться на отметках +25... +28.
В течение дня ветер будет дуть в юго-восточном и восточном направлениях со скоростью от 2 до 5 м/с.
Кроме того, синоптики предупреждают об очень высокой пожарной опасности.
18 июня отмечается день священномученика Дорофея, епископа Тирского. В народе говорили: «День Дорофея — утро вечера мудренее». Если в этот день солнце парит и тишина в воздухе, можно готовиться к грозе. С Дорофея начинаются самые короткие ночи в году — «воробьиные».
По прогнозу синоптиков 19 и 20 июня сохранится такая же погода, как и в четверг.
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ИСТОЧНИК KP.RU