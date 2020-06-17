2020-06-17T22:21:24+03:00
Политика

Глава МИД ЛНР Владислав Дейнего: Украина собирается «договариваться» в Минске с собственными «представителями Донбасса»

Полномочный представитель ЛНР на Минских переговорах Владислав Дейнего по этому поводу сделал заявление
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Поделиться:
Дейнего: «Так не получится урегулировать конфликт». Фото: ЛИЦДейнего: «Так не получится урегулировать конфликт». Фото: ЛИЦ
Изменить размер текста:

С осени 2014 года в Минске идут переговоры Контактной группы в формате Украина - ЛНР и ДНР при посредничестве ОБСЕ и России. И вдруг для официальных киевских властей это стало откровением. Украина собирается обсуждать некий свой законопроект с назначенными ею же собственными «представителями Донбасса» из числа бросивших в трудное время родной край и сбежавших под крыло украинских националистов, заявил министр иностранных дел ЛНР, полномочный представитель Респблики на Минских переговорах Владислав Дейнего.

- С подобными «представителями» Киев может обсуждать что и сколько угодно, но так у него не получится урегулировать конфликт. Ни мы, ни посредники на Минских переговорах, ни мировая общественность не признают результаты такого «согласования», проведенного без реального участия Донбасса и учета интересов его жителей, - подчеркнул Владислав Дейнего.

Республики Донбасса призывают Украину прекратить такую практику и соблюдать стандарты ОБСЕ по добросовестному участию в переговорах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Под Луганском прошел митинг-реквием памяти российских журналистов, погибших во время минометного обстрела со стороны Украины в 2014 году

Игорь Корнелюк и Антон Волошин погибли, выполняя свой профессиональный долг (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Глава МИД ЛНР Владислав Дейнего: Украина собирается «договариваться» в Минске с собственными «представителями Донбасса»
Бойцы ДНР перехватили беспилотник, с помощью которого ВСУ следили за наблюдателями ОБСЕ
Киев считает, что выполнять Минские соглашения необязательно
Глава ДНР вручил ключи от квартиры молодой семье медиков, которые спасают пациентов с тяжелой формой коронавируса
24 июня в ЛНР в связи с проведением Парада Победы объявили нерабочим днем
18 июня центр Донецка перекроют в связи с репетицией военного парада
В ЛНР состоялся митинг-реквием памяти погибших журналистов ВГТРК
В Донецке продолжают обновлять автопарк маршруток
Коронавирус в ДНР выявили еще у 35 человек
Украинские боевики сутки не обстреливали ДНР
Погода в Луганске на день: 17 июня ожидается дождь с грозой, + 32 градуса
Погода в Донецке на день: 17 июня небо будет покрыто облаками, температура воздуха +30
В Донецке открыли сбор денег на лечение смертельно больной двухлетней Евы Доля
Глава ДНР ответил на вопрос фермера
«Все проблемы решаемы, если их решать»: Глава ДНР обратился к госслужащим
Прямая линия с Главой ДНР 16 июня 2020: Когда откроют границу России и ДНР
Глава ДНР на прямой линии пообещал посетить поселок Горное, где не первый год проблемы с водоснабжением
Прямая линия с Главой ДНР 16 июня 2020: Денис Пушилин заявил, что полностью открывать границы с Украиной Республика не имеет права