Глава МИД ЛНР Владислав Дейнего: Украина собирается «договариваться» в Минске с собственными «представителями Донбасса»

17 Июнь 2020 2020-06-17T22:21:24+03:00

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С осени 2014 года в Минске идут переговоры Контактной группы в формате Украина - ЛНР и ДНР при посредничестве ОБСЕ и России. И вдруг для официальных киевских властей это стало откровением. Украина собирается обсуждать некий свой законопроект с назначенными ею же собственными «представителями Донбасса» из числа бросивших в трудное время родной край и сбежавших под крыло украинских националистов, заявил министр иностранных дел ЛНР, полномочный представитель Респблики на Минских переговорах Владислав Дейнего.

- С подобными «представителями» Киев может обсуждать что и сколько угодно, но так у него не получится урегулировать конфликт. Ни мы, ни посредники на Минских переговорах, ни мировая общественность не признают результаты такого «согласования», проведенного без реального участия Донбасса и учета интересов его жителей, - подчеркнул Владислав Дейнего.

Республики Донбасса призывают Украину прекратить такую практику и соблюдать стандарты ОБСЕ по добросовестному участию в переговорах.

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ИСТОЧНИК KP.RU