Бойцы ДНР перехватили беспилотник, с помощью которого ВСУ следили за наблюдателями ОБСЕ

17 Июнь 2020 2020-06-17T21:33:44+03:00

Бойцы ДНР перехватили украинский беспилотник, использовавшийся для слежки за наблюдателями ОБСЕ. Фото: ДАН

Сейчас специалисты изучают его карту памяти

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Военные ДНР перехватили беспилотник, с помощью которого украинские боевики следили за наблюдателями ОБСЕ под Горловкой. Об этом сегодня сообщили в Управлении Народной милиции Республики.

- Наши наблюдатели зафиксировали летательный аппарат типа «Мэверик» украинских боевиков из 35-й бригады, который осуществлял слежку за наблюдателями миссии ОБСЕ в районе Константиновка - Новгородское», - говорится в сообщении.

По данным Народной милиции, оператор беспилотника осуществлял опасное маневрирование в непосредственной близости от аппарата ОБСЕ.

- После того, как миссия ОБСЕ посадила свой беспилотник, расчетом радиоэлектронной борьбы станции «Террикон М1» канал управления беспилотника противника был перехвачен и летательный аппарат посажен на нашей территории. Сейчас изучают его карту памяти, - сообщили в Народной милиции.

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ИСТОЧНИК KP.RU