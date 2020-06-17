2020-06-17T19:13:22+03:00
Политика

Киев считает, что выполнять Минские соглашения необязательно

Документ лишь одобрен Совбезом ООН
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Никонорова: Киев считает, что выполнять «Минск-2» необязательно. Фото: МИД ДНРНиконорова: Киев считает, что выполнять «Минск-2» необязательно. Фото: МИД ДНР
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МИД ДНР обнародовал протокол переговоров Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе, которые прошли 10 и 15 июня по видеосвязи.

- Призываем обратить особое внимание на позиции украинских представителей в отношении одобренного Советом Безопасности ООН Комплекса мер, упорное нежелание вести предметный диалог по наиболее острым вопросам, включая согласование гуманитарных коридоров на КПВВ, халатное отношение не только к ранее зафиксированным обязательствам по итогам предыдущих встреч, но и к своим же обещаниям, - заявила полпред ДНР на переговорах Контактной группы, министр иностранных дел Республики Наталья Никонорова.

Из протокола следует, что Киев рассматривает Комплекс мер по выполнению Минских соглашений как документ рекомендательного характера на том основании, что он «одобрен», а не «утвержден» Советом Безопасности ООН.

- Приглашаем ознакомиться с текстом этого протокола и представителей стран-гарантов Минских соглашений, многие позиции украинской стороны должны вызвать справедливые вопросы и дальнейшие разбирательства, в том числе, на уровне государств «Нормандской четверки», - сообщила Наталья Юрьевна.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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