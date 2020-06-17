2020-06-17T17:18:26+03:00
Общество

Глава ДНР вручил ключи от квартиры молодой семье медиков, которые спасают пациентов с тяжелой формой коронавируса

Мероприятие было приурочено ко Дню медика
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Пушилин вручил ключи от квартиры молодой семье медиков. Фото: Сайт Главы ДНРПушилин вручил ключи от квартиры молодой семье медиков. Фото: Сайт Главы ДНР
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Сегодня, 17 июня, молодая семья врачей из Макеевки Роман Чалюка и Екатерина Шматова получила двухкомнатную квартиру в престижном районе города. Ключи им вручил Глава ДНР Денис Пушилин.

Супруги работают в Клинической Рудничной больнице с 2017 года. Оба анестезиологи.

- Вы молодая семья специалистов, которые сегодня находятся на передовой в борьбе с коронавирусной инфекцией. Большое вам человеческое спасибо за то, что не ушли, когда была возможность отстраниться от всего этого. Вы помогаете нашим гражданам, поэтому государство должно делать для вас все возможное, - обратился Пушилин к супругам.

- Спасибо огромное. До сих пор не верим в это событие, стало известно буквально об этом несколько дней назад. Сейчас мечтаем о полноценной семье - с ребенком, - сказали они.

На встрече с молодыми врачами, которая прошла в больнице, присутствовала министр здравоохранения Республики Ольга Долгошапко.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Глава ДНР вручил ключи от квартиры молодой семье медиков, которые спасают пациентов с тяжелой формой коронавируса
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