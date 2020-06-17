2020-06-17T15:01:15+03:00
Общество

18 июня центр Донецка перекроют в связи с репетицией военного парада

Об этом сообщили в МВД ДНР
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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18 июня центр Донецка перекроют в связи с репетицией военного парада18 июня центр Донецка перекроют в связи с репетицией военного парадаФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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18 июня в центральной части Донецка будет ограничено движение транспорта в связи с репетицией парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сегодня сообщили в Министерстве внутренних дел ДНР.

- 18 июня в центральной части Донецка с 06.00 до 13.00 в связи с подготовкой к проведению Парада Победы будет ограничено движение всех видов транспортных средств, в том числе муниципального общественного транспорта, - отметили в МВД.

Движение будет перекрыто по улице Артема - от проспекта Богдана Хмельницкого до проспекта Садовый, по улице Постышева - от проспекта Садовый до проспекта Театральный, по бульвару Пушкина - от бульвара Шевченко до проспекта Комсомольского. Также частично будет закрыт проезд по бульвару Шевченко, проспектам Комсомольский, Гринкевича, Гурова, Театральный.

Напомним, после смягчения режима повышенной готовности военный парад в Донецке было решено провести 24 июня - в 75-ю годовщину парада победителей на Красной площади в Москве.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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