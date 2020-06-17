18 июня центр Донецка перекроют в связи с репетицией военного парада

17 Июнь 2020 2020-06-17T15:01:15+03:00

Об этом сообщили в МВД ДНР

Изменить размер текста: A A

18 июня в центральной части Донецка будет ограничено движение транспорта в связи с репетицией парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сегодня сообщили в Министерстве внутренних дел ДНР.

- 18 июня в центральной части Донецка с 06.00 до 13.00 в связи с подготовкой к проведению Парада Победы будет ограничено движение всех видов транспортных средств, в том числе муниципального общественного транспорта, - отметили в МВД.

Движение будет перекрыто по улице Артема - от проспекта Богдана Хмельницкого до проспекта Садовый, по улице Постышева - от проспекта Садовый до проспекта Театральный, по бульвару Пушкина - от бульвара Шевченко до проспекта Комсомольского. Также частично будет закрыт проезд по бульвару Шевченко, проспектам Комсомольский, Гринкевича, Гурова, Театральный.

Напомним, после смягчения режима повышенной готовности военный парад в Донецке было решено провести 24 июня - в 75-ю годовщину парада победителей на Красной площади в Москве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Прямая линия с Главой ДНР Денисом Пушилиным 16 июня 2020: текстовая трансляция

В ходе прямой линии с Главой ДНР Денис Пушилин ответил на вопросы жителей Донбасса (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU