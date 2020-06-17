В ЛНР состоялся митинг-реквием памяти погибших журналистов ВГТРК

17 Июнь 2020 2020-06-17T14:26:33+03:00

Шесть лет назад они попали под минометный обстрел ВСУ

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Под Луганском в шестую годовщину гибели журналистов Всероссийской государственной телерадиокомпании Игоря Корнелюка и Антона Волошина состоялся митинг-реквием их памяти.

Съемочная группа ВГТРК, готовившая репортаж об эвакуации поселка Металлист, 17 июня 2014 года попала под минометный обстрел украинских силовиков. Звукорежиссер Антон Волошин погиб на месте, а корреспондент Игорь Корнелюк получил тяжелое ранение и скончался в больнице.

Участники митинга после минуты молчания возложили цветы к памятному кресту, который в 2015 году был установлен на месте гибели Корнелюка и Волошина. В честь погибших журналистов военнослужащие Народной милиции дали троекратный ружейный салют, молодежные активисты выпустили в небо белые воздушные шары, священник отец Михаил провел службу.

- Слово, которое несут журналисты – это слово правды. У Игоря Корнелюка и Антона Волошина было одно оружие – перо, камера и правда. Ребята выполнили не просто работу, а важнейшую миссию – донести эту правду до всего мира. Сама гибель журналистов была той лавиной, которая прорвала стену лживого слова. Лучшим памятником для этих парней станет мир на нашей земле и то, что наша Родина непокорённых будем развиваться. Спасибо России за таких ребят, спасибо их родителям, - сказала депутат Народного Совета ЛНР от ОД «Мир Луганщине» Анна Мосина.

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ИСТОЧНИК KP.RU