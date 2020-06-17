В Донецке продолжают обновлять автопарк маршруток
В Донецке на линию «Автостанция «Центр» - ж/д-вокзал» вышли шестнадцать новых автобусов марки «ПАЗ». Перед этим все они прошли необходимое техническое обслуживание.
- Все старые машины сняли с линии (26-й маршрут популярен среди населения. – Авт.), поскольку они уже не справлялись с нагрузкой. Их вместимость и техническое состояние оставляли желать лучшего, - рассказал директор транспортного предприятия Андрей Светличный.
Новые автобусы были закуплены в российском городе Павлов. В каждом из них двадцать одно посадочное место, тогда как в старых было всего четырнадцать. На предприятии надеются, что поездки в новых автобусах будут для пассажиров комфортными. Ходят они с интервалом в шесть минут.
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ИСТОЧНИК KP.RU