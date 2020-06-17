2020-06-17T11:04:14+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в ДНР выявили еще у 35 человек

Все заболевшие контактировали с ранее зараженными
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Коронавирус в ДНР выявили еще у 35 человекКоронавирус в ДНР выявили еще у 35 человекФото: Мария ЛЕНЦ
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За все время коронавирус в ДНР выявили у 889 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Республики.

- Согласно исследованиям, проведенным 16 июня, выявлено 35 новых случаев заражения COVID-19. Все случаи заболевания коронавирусной инфекцией выявлены у лиц, ранее контактировавших с инфицированными. Среди них тринадцать медработников и один ребенок. Сейчас состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь, - сообщила «КП» министр здравоохранения ДНР Ольга Долгошапко.

По результатам двух отрицательных тестов, с полным выздоровлением выписано двадцать четыре человека. Кроме того, зарегистрировано два летальных случая – мужчина в возрасте 71 года и женщины в возрасте 53 лет.

За все время в Республике выздоровели от коронавируса 241 человек, 45 – умерли.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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