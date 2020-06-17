2020-06-17T10:32:38+03:00
Политика

Украинские боевики сутки не обстреливали ДНР

Для украинской стороны это – редкость
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Украинские боевики сутки не обстреливали РеспубликуУкраинские боевики сутки не обстреливали РеспубликуФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Вооруженные формирования Украины за прошедшие сутки ни разу не нарушили перемирие. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- За истекшие сутки со стороны вооруженных формирований Украины нарушений режима прекращения огня не зафиксировано, - говорится в сообщении.

Напомним, что за предыдущие сутки Вооруженные формирования Украины три раза нарушили «режим тишины», выпустив по территории Республики сорок боеприпасов. Обстрелам на горловском направлении подверглись районы поселков Доломитное и Зайцево, на мариупольском направлении – окрестности села Сосновское. Украинские боевики применяли минометы калибром 82- и 120 миллиметров, гранатометы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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