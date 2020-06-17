Погода в Луганске на день: 17 июня ожидается дождь с грозой, + 32 градуса

17 Июнь 2020 2020-06-17T09:55:41+03:00

17 июня в Луганске ожидается дождь с грозой Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Луганске ветер будет дуть в восточном направлении, порывами до 14 метров в секунду

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17 июня температура воздуха в ЛНР достигнет 32 градусов тепла, местами пройдет кратковременный дождь. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

- В Республике ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, ветер восточный 9-14 метров в секунду. Температура воздуха днем 27-32 градуса тепла, - прогнозируют синоптики.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха днем – 30-32 градуса тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 28-30 градусов.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют 28-30 градусов тепла.

18 июня, по предварительному прогнозу, местами пройдут кратковременные дожди с грозами, температурный фон существенно не изменится.

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ИСТОЧНИК KP.RU