Погода в Донецке на день: 17 июня небо будет покрыто облаками, температура воздуха +30

17 Июнь 2020 2020-06-17T09:02:04+03:00

17 июня в Донецке будет жарко Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В Донецке будет дуть восточный ветер, порывами до 12 метров в секунду

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В Донецке и Донецкой Народной Республике 17 июня будет переменная облачность. Без осадков. Синоптики прогнозируют температуру воздуха на уровне 28-30 градусов тепла.

В течение суток ветер будет дуть в восточном направлении. Скорость воздушных масс составит от 7 до 12 метров в секунду.

В этот день почитается память святителя Митрофана Константинопольского. На Митрофана наши предки следили за вечерней зарей: красная заря - к ветру; светлая и желтая - к дождю. В это время зацветают поздние сорта рябины, яблони.

По прогнозам синоптиков, 18 июня ожидается облачная погода с прояснениями, может стать прохладнее на несколько градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU