2020-06-16T23:01:56+03:00
Общество

В Донецке открыли сбор денег на лечение смертельно больной двухлетней Евы Доля

На лечение необходимо собрать 250 тысяч рублей
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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Двухлетняя Ева Доля борется со смертельной болезнью. Фото: Время добрыхДвухлетняя Ева Доля борется со смертельной болезнью. Фото: Время добрых
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У двухлетней дончанки Евы Доля медики диагностировали злокачественная рабдоидная опухоль шеи. На лечение девочки необходимо собрать 250 тысяч рублей. Об этом сообщили волонтеры благотворительного фонда «Время добрых».

Папа ребенка рассказал, что в конце марта заметили у дочки дочки странную припухлость и подумали, что это просто ушиб или укус насекомого. Однако эта припухлость начала стремительно расти. Родители показали девочку врачам. Увидев, каких размеров опухоль, медики направили Еву на операцию. Поставленный первоначальный диагноз лифмоденит – не подтвердился.

У Евы Доля взяли биопсию, образец которого отправили на исследование в Москву.

- Результат биопсии поверг нас в шок - редчайшая агрессивная опухоль высокой степени злокачественности, - сказал папа девочки. - Буквально на следующий день нас перевели в онкологическое отделение. Пожалуйста, помогите спасти нашу малышку.

Телефоны благотворительного фонда «Время добрых»:

+380714361061

+380713524822

Также вся необходимая информация и документы в группе в социальной сети – vk.com/vremya.dobryh

Реквизиты Фонда

АО "Тинькофф Банк"

ИНН 6165222817

БИК 044525974

к/с 30101810145250000974

р/с 40703810000000713460

Сбербанк 4276520999107499 (Сорокина О.М)

Карта ЦРБ 1035272892549785 (OLGA SOROKINA 01/21)

Приват Банк 5168742208750004 (Сорокина О.М.)

WebMoney R924144715246

PayPal: E-mail: vremya.dobryh@mail.ru

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ИСТОЧНИК KP.RU

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