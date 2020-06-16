В Донецке открыли сбор денег на лечение смертельно больной двухлетней Евы Доля
У двухлетней дончанки Евы Доля медики диагностировали злокачественная рабдоидная опухоль шеи. На лечение девочки необходимо собрать 250 тысяч рублей. Об этом сообщили волонтеры благотворительного фонда «Время добрых».
Папа ребенка рассказал, что в конце марта заметили у дочки дочки странную припухлость и подумали, что это просто ушиб или укус насекомого. Однако эта припухлость начала стремительно расти. Родители показали девочку врачам. Увидев, каких размеров опухоль, медики направили Еву на операцию. Поставленный первоначальный диагноз лифмоденит – не подтвердился.
У Евы Доля взяли биопсию, образец которого отправили на исследование в Москву.
- Результат биопсии поверг нас в шок - редчайшая агрессивная опухоль высокой степени злокачественности, - сказал папа девочки. - Буквально на следующий день нас перевели в онкологическое отделение. Пожалуйста, помогите спасти нашу малышку.
Телефоны благотворительного фонда «Время добрых»:
+380714361061
+380713524822
Также вся необходимая информация и документы в группе в социальной сети – vk.com/vremya.dobryh
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