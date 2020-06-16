2020-06-16T21:31:13+03:00
Общество

Глава ДНР ответил на вопрос фермера

Во время прямой линии Глава ДНР Денис Пушилин ответил на вопрос фермера
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Пушилин: Сельхозпроизводители получат технику в лизинг. Фото: Сайт Глава ДНРПушилин: Сельхозпроизводители получат технику в лизинг. Фото: Сайт Глава ДНР
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Во время прямой линии один из фермеров ДНР попросил Главу Республики Дениса Пушилина о предоставлении возможности покупать в кредит современную технику. Он уверен, мощная и экономичная сельхозтехника дала бы толчок развитию. И уже через год был бы виден результат.

- Должна быть всесторонняя поддержка. Это касается и возможности обновления парка техники. С этим никогда не было хорошо, а за годы блокад и ограничений - еще усложнилось. В апреле Народный Совет по этому поводу принял важный закон. Грамотная его реализация позволит нашим сельхозпроизводителям получить технику в лизинг, - подчеркнул Денис Пушилин.

Глава ДНР напомнил, что продуктовая безопасность должна быть на 100 процентов. Сейчас мясом курицы, мукой и яйцом Республика обеспечена на 80 процентов. С остальными продуктами ситуация пока хуже.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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