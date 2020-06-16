«Все проблемы решаемы, если их решать»: Глава ДНР обратился к госслужащим

16 Июнь 2020 2020-06-16T21:15:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Прямая линия с Главой ДНР Денисом Пушилиным окончена. Руководитель государства отвечал на вопросы граждан больше полутора часов. Перед завершением Денис Владимирович заявил, что благодаря активности граждан и их заинтересованности в политическом участии, удалось обозначить проблемы, которые диктуют повестку дня: доступность услуг образования, здравоохранения, модернизация угольной отрасли, поддержка производителей, внешнеполитический курс страны и интеграция, конечно же, с Российской Федерацией.

Также Глава Республики обратился ко всем государственным служащим.

- Вы люди, которые находятся на службе у государства, а это государство – это каждый человек, проживающий на его территории. Ваша прямая обязанность – это работа на благо общества, на повышение качества жизни каждого отдельного жителя, - отметил Денис Владимирович. - Все проблемы решаемы, если их решать. Каждый день, каждый час, нужно думать над тем, что уже сделано, что нет, что нужно предпринять для получения конечного результата. Подводить итоги, анализировать и снова делать. Все усилия, вся энергия должны быть направлены на защиту интересов людей. Нет ничего невозможного, нужно только желание и стремление двигаться дальше. Работаем.

Все вопросы, которые не были озвучены в ходе Прямой линии, в обязательном порядке будут рассмотрены. Об этом сообщили во время прямого эфира. Также к Денису Пушилину можно обратиться через приемную Главы ДНР, официальный сайт либо ящики доверия в администрациях городов.

Читайте также

Прямая линия с Главой ДНР Денисом Пушилиным 16 июня 2020: текстовая трансляция

В ходе прямой линии с Главой ДНР Денис Пушилин ответит на вопросы жителей Донбасса (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU