2020-06-16T21:13:34+03:00
Общество

Прямая линия с Главой ДНР 16 июня 2020: Когда откроют границу России и ДНР

В ходе прямой линии с Главой ДНР 16 июня 2020 Денис Пушили рассказал, что в скором времени некоторые ограничения будут смягчены
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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Готовятся смягчения к режиму повышенной готовности. Фото: сайт Главы ДНРГотовятся смягчения к режиму повышенной готовности. Фото: сайт Главы ДНР
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Во время прямой линии с Главой ДНР Денису Пушилину задали вопрос об открытии границ с Российской Федерации.

- Когда откроют границы ДНР и России? Хочу поехать к бабушке на каникулы и отметить там свой День рождения, - обратилась к Денису Пушилину девушка Арина из Москвы.

- С Российской Федерацией ситуация с точностью и наоборот (в сравнении с ситуацией на Украине. - Авт), там идет положительная динамика. По количестве заболевших идет снижение, по количеству вздоривших идет увеличение.

Пушилин отметил, что сейчас прорабатываются смягчения. В самое ближайшее время планируется решить вопрос с возможностью выезда для получения паспорта РФ.

- Что касаемо других смягчений – они в проработке. Это ежедневная работа, связанная с безопасностью здоровья наших граждан. Но я думаю, что с 1 июля можно будет говорить о новых смягчениях и тогда вопрос с каникулами у бабушки будет разрешен, - сказал Глава ДНР.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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