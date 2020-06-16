Глава ДНР на прямой линии пообещал посетить поселок Горное, где не первый год проблемы с водоснабжением

16 Июнь 2020 2020-06-16T21:19:23+03:00

Денис Пушилин поставил задачу руководству города решить проблему уже в этом году

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Один из вопросов на прямой линии был задан Денису Пушилину жителями Шахтерска, которые уже не первый год страдают от проблем с водоснабжением.

- В поселке Горное несколько месяцев нет воды, колодцев нет, воду брать негде, водовозка привозит воду всего один раз в неделю, в основном, когда все жители на работе. Когда проблема будет устранена? - поинтересовались жители.

Глава ДНР попросил ответить руководителя города Шахтерска Александра Шатова, что предпринимается в данной ситуации и почему в жаркое время года люди оказались без воды.

- Проблема эта на самом деле тянется с 2004 года, - сообщил Александр Васильевич. – Обостряется она в сезон полива. Водоснабжением этот поселок обеспечивается из Тореза. Мы обязательно постараемся решить этот вопрос. Сейчас подвоз воды увеличен в два раза. Более того, с 2014 года администрацией города и компанией «Вода Донбасса» сделана проектная документация строительства водовода в поселок Горное. В 2018 году получено положительное экспертное заключение. В 2020 году этот проект вошел в перечень запланированного строительства.

Глава поставил задачу решить эту проблему в этом году и пообещал лично посетить этот поселок в ближайшее время.

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ИСТОЧНИК KP.RU