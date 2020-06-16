Прямая линия с Главой ДНР 16 июня 2020: Денис Пушилин заявил, что полностью открывать границы с Украиной Республика не имеет права

16 Июнь 2020 2020-06-16T20:56:39+03:00

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Во время прямой линии с Главой ДНР 16 июня 2020 был поднят вопрос границ, которые были закрыты в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

- Открывать границы полностью с Украиной мы не имеем права. Мы не имеем права рисковать здоровьем наших граждан. Потому что ситуация с коронавирусом на Украине вызывает много вопросов и опасений. С 11 июня там устанавливаются антирекорды: от 700 до 800 заболевших ежедневно. Десятки людей умирают. Это была бы серьезная оплошность со стороны любого государства идти на такие шаги.

Глава ДНР отметил, что для людей, которым экстренно необходимо пересечь линию разграничения построен четкий механизм.

- Мы обсуждали открытие гуманитарных коридоров на Минской переговорной площадке. И когда остается назначить день, назначить часы, а по-другому никак – должна быть согласована позиция обеими сторонами конфликта, Украина идет на провокацию и открывает границу сама. Причем делает это в жару и не проработано. Причем, зная о том, что мы не откроем. Мы озвучивали свою позицию на минской площадке, - сказал Пушилин. - Со своей стороны, на выезд с территории Республики мы никому запрещать не будем. На въезд мы готовы работать по спискам. Это будет двухнедельный карантин. Места, где они будут проходить карантин у нас подготовлены и обеспеченны всем необходимым.

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ИСТОЧНИК KP.RU