Прямая линия с Главой ДНР Денисом Пушилиным - 2020: Республика поэтапно становится регионом России

16 Июнь 2020 2020-06-16T20:51:40+03:00

На Прямой линии Глава ДНР Денис Пушилин рассказал о перспективах для Республики стать регионом Российской Федерации

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На Прямой линии Глава ДНР Денис Пушилин рассказал о перспективах для Республики стать регионом Российской Федерации.

Этим вопросом жители Республики интересовались шесть лет назад. И он снова прозвучал на Прямой линии.

- А какими деньгами вы пользуетесь? – спросил у ведущих Денис Пушилин. – Правильно, рублем.

И Глава ДНР начал перечислять факты, свидетельствующие о поэтапной интеграции Республики в Российскую Федерацию. Обучение в ДНР идет на русском языке, а вузы получают российскую аттестацию. Идет синхронизация республиканского законодательства с российским. Паспорта России получили уже около 100 тысяч жителей. И теперь эти люди смогут принять участие в голосовании по поправкам в Конституции РФ, которое состоится 1 июля.

Напомним, что Прямая линия транслировалась по всем республиканским телеканалам и в онлайн-режиме на сайте Главы ДНР. В адрес Дениса Пушилина поступило 1437 вопросов.

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ИСТОЧНИК KP.RU