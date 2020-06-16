2020-06-16T20:43:11+03:00
Политика

Глава ДНР Денис Пушилин заявил о сохранении приказа военнослужащим Республики на ответный огонь

В ходе прямой линии с Главой ДНР 16 июня 2020 житель Спартака задал спросил у руководителя государства: когда будет отогнана украинская армия
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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Полная боевая готовность отменена, но приказ на ответный огонь сохраненПолная боевая готовность отменена, но приказ на ответный огонь сохраненФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
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Прямая линия с Главой ДНР 16 июня 2020 продолжается. Житель прифронтового поселка Спартак Виктор Володько отправил Денису Пушилину видео-вопрос.

- В 2015 году было попадание в дом, в этом году было попадание в дом. Надоело это, честно говоря. Постоянные обстрелы, постоянные прилеты. Не один я такой. Денис, Владимирович, когда это закончится, когда мы сможем отогнать эту нечисть? – спрашивает мужчина.

- Очень правильный вопрос, - отвечает Пушилин. - Мы действительно видели, что происходило. Когда уходил Порошенко, все надеялись, что ситуация изменится. Он (Зеленский, - Авт) пришел на лозунгах мира, поэтому за него так много проголосовало, но он обманул. Увы, мы здесь увидели, что ситуация ухудшилась.

Глава ДНР отметил, что за последний год правления Порошенко обстрелы достигали до трех раз в день, при Зеленском – пять раз в день. За последний год Порошенко погибло четыре человека, 55 было ранено. То, за год правления Зеленского было убито шесть человек, а ранено 74 человека.

- Этот вопрос постоянно находится у нас в повестке, и мы должны его решать, конечно же, с помощью нашей армии. Мы отдавали приказ о полной боевой готовности, потому что по нашим данным готовились угрозы и не провокационных действий, а возможности наступления. Наша разведка об этом докладывала. Концентрация сил противника указывала именно на это. Сейчас ситуация вернулась в тот период, когда шло позиционное противостояние. У наших военных остался приказ на ответный огонь, - отметил Денис Владимирович.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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