Прямая линия с Главой ДНР Денисом Пушилиным - 2020: В Республике есть все возможности для рентабельной переработки угля

16 Июнь 2020 2020-06-16T20:47:08+03:00

Изменить размер текста: A A

На Прямой линии Глава ДНР Денис Пушилин рассказал о перспективах развития угольной промышленности Республики.

- Мы были и будем шахтерским краем, - отметил Денис Пушилин. – Углепром – основа нашей экономики. Ни для кого не секрет, что блокада, неблагоприятная мировая конъюнктура и пандемия коронавируса сказались на сбыте угля. Поэтому сейчас стоит задача выйти на рентабельность, используя возможности современных технологий.

Прежде всего, речь идет о так называемой глубокой переработке углей.

Глава ДНР попросил рассказать об этом ректора Донецкого национального технического университета Александра Оноприенко. Александр Яковлевич отметил, что антрациты Донбасса – одни из лучших в мире. А запасов хватит на 200-300 лет рентабельной добычи. Технологии сухого обогащения разработаны, но в нашем крае они раньше мало применялись, в отличие от России и Казахстана. Сейчас ДонНТУ совместно с Министерством угля и энергетики разработали дорожную карту по внедрению этих технологий.

Напомним, что Прямая линия транслируется по всем республиканским телеканалам и в онлайн-режиме на сайте Главы ДНР. В адрес Дениса Пушилина поступило 1437 вопросов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Прямая линия с Главой ДНР Денисом Пушилиным 16 июня 2020: текстовая трансляция

В ходе прямой линии с Главой ДНР Денис Пушилин ответит на вопросы жителей Донбасса (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU