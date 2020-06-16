2020-06-16T20:47:08+03:00
Политика

Прямая линия с Главой ДНР Денисом Пушилиным - 2020: В Республике есть все возможности для рентабельной переработки угля

На Прямой линии Глава ДНР Денис Пушилин рассказал, как сделать угольную промышленность рентабельной
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Денис Пушилин отвечает на вопросы жителей ДНР. Фото: denis-pushilin.ruДенис Пушилин отвечает на вопросы жителей ДНР. Фото: denis-pushilin.ru
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На Прямой линии Глава ДНР Денис Пушилин рассказал о перспективах развития угольной промышленности Республики.

- Мы были и будем шахтерским краем, - отметил Денис Пушилин. – Углепром – основа нашей экономики. Ни для кого не секрет, что блокада, неблагоприятная мировая конъюнктура и пандемия коронавируса сказались на сбыте угля. Поэтому сейчас стоит задача выйти на рентабельность, используя возможности современных технологий.

Прежде всего, речь идет о так называемой глубокой переработке углей.

Глава ДНР попросил рассказать об этом ректора Донецкого национального технического университета Александра Оноприенко. Александр Яковлевич отметил, что антрациты Донбасса – одни из лучших в мире. А запасов хватит на 200-300 лет рентабельной добычи. Технологии сухого обогащения разработаны, но в нашем крае они раньше мало применялись, в отличие от России и Казахстана. Сейчас ДонНТУ совместно с Министерством угля и энергетики разработали дорожную карту по внедрению этих технологий.

Напомним, что Прямая линия транслируется по всем республиканским телеканалам и в онлайн-режиме на сайте Главы ДНР. В адрес Дениса Пушилина поступило 1437 вопросов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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