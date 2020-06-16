2020-06-16T20:24:16+03:00
Общество

Прямая линия с Главой ДНР Денисом Пушилиным 16 июня 2020: «Необходимо разбиться, но шахтерам платить вовремя»

Во время прямой линии с Главой ДНР Денисом Пушилиным министр угля и энергетики рассказал о ситуации с выплатами
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Пушилин: «Необходимо разбиться, но шахтерам платить вовремя». Фото: сайт Главы ДНРПушилин: «Необходимо разбиться, но шахтерам платить вовремя». Фото: сайт Главы ДНР
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Глава ДНР Денис Пушилин во время прямой линии с жителями напомнил министру угля и энергетики Руслану Дубовском о первоочередном вопросе погашения задолженностей по зарплатам шахтерам.

- Хочу напомнить про 151-ю статью Уголовного Кодекса, связанную с несвоевременной выплатой зарплаты. Я прошу с вашей стороны донести это до всех руководителей угледобывающих предприятий. Необходимо разбиться, но зарплаты выплачивать вовремя, - подчеркнул Пушилин.

О текущей ситуации с выплатами Руслан Михайлович сообщил следующее:

- По Донецкой угольной энергетической компании за май выплачено 42 процента. По Засядько - 18 процентов мая. «Торезантрацит» и шахта «Комсомолец Донбасса» – 60 процентов апреля. По «Макеевуглю» - 50 процентов за апрель.

Глава ДНР напомнил, что в Республике запасов угля на 300 лет. Поэтому углепром необходимо модернизировать и развивать.

- Давайте это сделаем прибыльным и еще оставим в нормальном состоянии нашим потомкам, - сказал Денис Владимирович.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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