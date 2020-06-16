Прямая линия с Главой ДНР Денисом Пушилиным - 2020: К 1 сентября во всех вузах будет качественный вай-фай
На прямой линии Глава ДНР Денис Пушилин дал поручение Министерству связи обеспечить к 30 августа во всех вузах вай-фай – беспроводный доступ к Интернету.
О проблеме руководителю Республики рассказал студент юрфака Донецкого национального университета Дмитрий Куличенко. Выяснилось, что предыдущее поручение Дениса Пушилина – обеспечить вай-фаем учебные заведения к 1 февраля – фактически не выполнено. Связь есть, но только номинально. В реальности же студенты и преподаватели не могут подключиться к этой услуге.
- Знаю трудности, но даю задание – до 30 августа в вузах должен быть качественный беспроводный доступ к Интернету, - сказал Денис Пушилин. - Лично проверю.
Напомним, что Прямая линия транслируется по всем республиканским телеканалам и в онлайн-режиме на сайте Главы ДНР. В адрес Дениса Пушилина поступило 1437 вопросов.
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ИСТОЧНИК KP.RU