Прямая линия с Главой ДНР Денисом Пушилиным - 2020: К 1 сентября во всех вузах будет качественный вай-фай

16 Июнь 2020 2020-06-16T21:10:53+03:00

Изменить размер текста: A A

На прямой линии Глава ДНР Денис Пушилин дал поручение Министерству связи обеспечить к 30 августа во всех вузах вай-фай – беспроводный доступ к Интернету.

О проблеме руководителю Республики рассказал студент юрфака Донецкого национального университета Дмитрий Куличенко. Выяснилось, что предыдущее поручение Дениса Пушилина – обеспечить вай-фаем учебные заведения к 1 февраля – фактически не выполнено. Связь есть, но только номинально. В реальности же студенты и преподаватели не могут подключиться к этой услуге.

- Знаю трудности, но даю задание – до 30 августа в вузах должен быть качественный беспроводный доступ к Интернету, - сказал Денис Пушилин. - Лично проверю.

Напомним, что Прямая линия транслируется по всем республиканским телеканалам и в онлайн-режиме на сайте Главы ДНР. В адрес Дениса Пушилина поступило 1437 вопросов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Прямая линия с Главой ДНР Денисом Пушилиным 16 июня 2020: текстовая трансляция

В ходе прямой линии с Главой ДНР Денис Пушилин ответит на вопросы жителей Донбасса (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU