Прямая линия с Главой ДНР 16 июня 2020: стало известно, когда медики получат доплату за работу с коронавирусом

16 Июнь 2020 2020-06-16T20:17:41+03:00

На этот вопрос в ходе прямой линии с Главой ДНР Денисом Пушилиным ответила министр здравоохранения

Изменить размер текста: A A

В ходе прямой линии с Главой ДНР Денисом Пушилиным был поднят вопрос о доплатах медицинским работникам, которые работают с больными коронавирусной инфекцией и людьми, у которых подозревают Covid-19.

Денис Владимирович попросил министра здравоохранения Ольгу Долгошапко рассказать о ситуации с доплатами.

- По вопросу доплат медицинским работникам, которые принимают участие в оказании помощи больным коронавирусом, 5 июня было принято постановление, в котором прописано в процентах кому, какой категории положена доплата. Приказы будут переданы в министерство финансов. И уже в зарплате за июнь работники медицины получат эти доплаты, - сказала Ольга Николаевна.

- Я хотел бы поблагодарить медиков за то, что сделали и продолжаете делать порой невозможное. Низкий вам поклон за это. Мы вами гордимся, - обратился к медикам Глава ДНР.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Прямая линия с Главой ДНР 16 июня 2020: Первый вопрос Денису Пушилину задала медик

Глава ДНР дал поручение главам городов в ходе прямой линии (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU