2020-06-16T20:17:41+03:00
Общество

Прямая линия с Главой ДНР 16 июня 2020: стало известно, когда медики получат доплату за работу с коронавирусом

На этот вопрос в ходе прямой линии с Главой ДНР Денисом Пушилиным ответила министр здравоохранения
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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Глава ДНР отвечает на вопросы жителей Республики. Фото: сайт Главы ДНРГлава ДНР отвечает на вопросы жителей Республики. Фото: сайт Главы ДНР
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В ходе прямой линии с Главой ДНР Денисом Пушилиным был поднят вопрос о доплатах медицинским работникам, которые работают с больными коронавирусной инфекцией и людьми, у которых подозревают Covid-19.

Денис Владимирович попросил министра здравоохранения Ольгу Долгошапко рассказать о ситуации с доплатами.

- По вопросу доплат медицинским работникам, которые принимают участие в оказании помощи больным коронавирусом, 5 июня было принято постановление, в котором прописано в процентах кому, какой категории положена доплата. Приказы будут переданы в министерство финансов. И уже в зарплате за июнь работники медицины получат эти доплаты, - сказала Ольга Николаевна.

- Я хотел бы поблагодарить медиков за то, что сделали и продолжаете делать порой невозможное. Низкий вам поклон за это. Мы вами гордимся, - обратился к медикам Глава ДНР.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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