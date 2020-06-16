Прямая линия с Главой ДНР Денисом Пушилиным 16 июня 2020: Только на проблемы ЖКХ было выделено 4 миллиарда рублей

16 Июнь 2020 2020-06-16T20:29:05+03:00

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Сегодня, 16 июня, в 19.00 началась прямая линия с Главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным. Жители Донбасса отправили руководителю государства 1437 вопросов. Темы затрагивались самые разные - здравоохранение, образование, поддержка предпринимательства и социально уязвимых слоев населения.

Один из вопросов касался программы развития Донецкой Народной Республики - 2020, которая затрагивает проблемы ЖКХ, здравоохранения, качества дорог, модернизации КПВВ и т.д. Только на проблемы ЖКХ в ней было выделено 4 млрд рублей.

- Это определенное достижение, что программу удалось спланировать и выделить на нее средства. Все приоритеты в этой программе расставлялись из обращений граждан в мою приемную, Общественную палату, а также в министерства и ведомства, - отметил Денис Пушилин. – Очень многие проблемы – это наследие Украины. Кроме того, война внесла свои коррективы. Очень много разрушений, требующих восстановления.

Такая значительная сумма на ЖКХ была выделена на погашение разницы тарифов. У нас цена на услуги ЖКХ в 8 раз ниже, нежели на Украине. При этом мы понимаем, что себестоимость остается выше тарифов в два раза, например, в водоснабжении и отоплении. От этого страдают предприятия, нет возможности проводить ремонты, сложности с заработной платой. Поэтому компенсация тарифов была включена в эту программу.

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ИСТОЧНИК KP.RU