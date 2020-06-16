2020-06-16T20:29:05+03:00
Политика

Прямая линия с Главой ДНР Денисом Пушилиным 16 июня 2020: Только на проблемы ЖКХ было выделено 4 миллиарда рублей

В этом месяце была представлена Программа развития Донецкой Народной Республики
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
Поделиться:
Прямая линия Главы ДНР собрала 1437 вопросов.Прямая линия Главы ДНР собрала 1437 вопросов.Фото: Дмитрий СТЕШИН
Изменить размер текста:

Сегодня, 16 июня, в 19.00 началась прямая линия с Главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным. Жители Донбасса отправили руководителю государства 1437 вопросов. Темы затрагивались самые разные - здравоохранение, образование, поддержка предпринимательства и социально уязвимых слоев населения.

Один из вопросов касался программы развития Донецкой Народной Республики - 2020, которая затрагивает проблемы ЖКХ, здравоохранения, качества дорог, модернизации КПВВ и т.д. Только на проблемы ЖКХ в ней было выделено 4 млрд рублей.

- Это определенное достижение, что программу удалось спланировать и выделить на нее средства. Все приоритеты в этой программе расставлялись из обращений граждан в мою приемную, Общественную палату, а также в министерства и ведомства, - отметил Денис Пушилин. – Очень многие проблемы – это наследие Украины. Кроме того, война внесла свои коррективы. Очень много разрушений, требующих восстановления.

Такая значительная сумма на ЖКХ была выделена на погашение разницы тарифов. У нас цена на услуги ЖКХ в 8 раз ниже, нежели на Украине. При этом мы понимаем, что себестоимость остается выше тарифов в два раза, например, в водоснабжении и отоплении. От этого страдают предприятия, нет возможности проводить ремонты, сложности с заработной платой. Поэтому компенсация тарифов была включена в эту программу.

Читайте также

Прямая линия с Главой ДНР 16 июня 2020: Денис Пушилин поручил обеспечить медикам-пенсионерам бесплатный проезд в общественном транспорте

Глава ДНР дал поручение главам городов в ходе прямой линии (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Прямая линия с Главой ДНР Денисом Пушилиным 16 июня 2020: аграрии смогут получить новую сельхозтехнику
«Все проблемы решаемы, если их решать»: Глава ДНР обратился к госслужащим
Прямая линия с Главой ДНР 16 июня 2020: Когда откроют границу России и ДНР
Глава ДНР на прямой линии пообещал посетить поселок Горное, где не первый год проблемы с водоснабжением
Прямая линия с Главой ДНР 16 июня 2020: Денис Пушилин заявил, что полностью открывать границы с Украиной Республика не имеет права
Прямая линия с Главой ДНР Денисом Пушилиным - 2020: Республика поэтапно становится регионом России
Глава ДНР Денис Пушилин заявил о сохранении приказа военнослужащим Республики на ответный огонь
Прямая линия с Главой ДНР Денисом Пушилиным - 2020: В Республике есть все возможности для рентабельной переработки угля
Глава ДНР заявил, что процесс восстановления домов, пострадавших от обстрелов, будет проходить максимально прозрачно
Прямая линия с Главой ДНР Денисом Пушилиным 16 июня 2020: «Необходимо разбиться, но шахтерам платить вовремя»
Прямая линия с Главой ДНР Денисом Пушилиным 16 июня 2020: Только на проблемы ЖКХ было выделено 4 миллиарда рублей
Прямая линия с Главой ДНР 16 июня 2020: Денис Пушилин ответил на вопрос о дистанционном обучении
Прямая линия с Главой ДНР Денисом Пушилиным - 2020: К 1 сентября во всех вузах будет качественный вай-фай
Прямая линия с Главой ДНР 16 июня 2020: стало известно, когда медики получат доплату за работу с коронавирусом
Прямая линия с Главой ДНР 16 июня 2020: Первый вопрос Денису Пушилину задала медик
Стартовала прямая линия с Главой ДНР Денисом Пушилиным
Украинская армия разместила вооружение у жилых домов в Донбассе
Солдаты 25-й бригады ВСУ продали оружие, чтобы купить еду
13 лет и шесть месяцев тюрьмы с конфискацией имущества: В ЛНР вынесли приговор агенту СБУ
В ЛНР рассказали с чем связаны перебои связи мобильного оператора «Лугаком»
В ДНР открыли горячую линию по вопросам участия жителей Республики в голосовании о поправках в Конституцию РФ
Украинская армия выпустила по ДНР 40 боеприпасов
ВСУ обстреляли поселок Донецкий в ЛНР
«Настоящий болельщик!» Соцсети умилило фото овчарки, которая сидя на лавке смотрела футбол
Коронавирус в ДНР выявили еще у 21 жителя