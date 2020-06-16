2020-06-16T19:09:01+03:00
Общество

Стартовала прямая линия с Главой ДНР Денисом Пушилиным

На прямую линию с Главой ДНР Денисом Пушилиным поступило 1437 вопросов
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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Стартовала прямая линияСтартовала прямая линияФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
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Сегодня, 16 июня, в 19.00 началась прямая линия с Главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным. Жители Донбасса отправили руководителю государства 1437 вопросов.

Отмечается, что в связи с эпидобстановкой, связанной с угрозой распространения коронавирусной инфекции, в ходе прямой линии будут обсуждаться темы, которые на данный момент больше всего волнуют общество.

Это: здравоохранение, образование, государственная поддержка бизнеса в неблагоприятных условиях развития.

Прямая линия будет транслироваться по всем республиканским телеканалам и в онлайн-режиме.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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