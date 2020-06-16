Украинская армия разместила вооружение у жилых домов в Донбассе

16 Июнь 2020 2020-06-16T18:41:03+03:00

Об этом сообщили в Народной милиции ЛНР

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Украинские вооруженные формирования продолжают подвергать опасности жизни мирных жителей Донбасса. Киевские силовики вновь разместили вооружение у жилых домов. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции Луганской Народной Республики.

- В зоне ответственности 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ вблизи населенного пункта Крымское отмечено размещение боевой бронированной машины, - говорится в сообщении. - В зоне ответственности 30-й бригады ВСУ в населенном пункте Катериновка отмечено размещение бронеавтомобиля «Козак-2».

Также в зоне ответственности 25-й бригады в населенном пункте Лобачево, по информации оборонного ведомства Республики, отмечено размещение боевой бронированной машины в жилом районе.

- Эти факты подтверждаются отчетами Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, - подчеркнули в НМ ЛНР.

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ИСТОЧНИК KP.RU