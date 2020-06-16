Солдаты 25-й бригады ВСУ продали оружие, чтобы купить еду

16 Июнь 2020 2020-06-16T17:46:00+03:00

Об этом сообщили в Народной милиции ДНР

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Военная комиссия незалежной обнаружила в 25-й бригаде вооруженных формирований Украины больше 20 фактов хищения оружия. Об этом сообщил офицер пресс-службы Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

- По горячим следам сотрудники военной службы правопорядка задержали шестерых военнослужащих 25-й бригады из числа рядового состава, которые сознались в хищениях военного имущества и раскрыли следствию местонахождение тайников с похищенным, - говорит Филипоненко.

Он отметил, что военнослужащие рассказали на допросе, что воровали и продавали оружие для того, чтобы купить себе еду и обеспечить бытовые нужды.

- С целью не допустить вывоза из зоны «ООС» неучтенного оружия и боеприпасов командование оперативно-тактической группировки «Север» отдало распоряжение начальникам военных комендатур усилить патрули на блокпостах, автовокзалах и станциях погрузки, - рассказал офицер пресс-службы НМ ЛНР.

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ИСТОЧНИК KP.RU