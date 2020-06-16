В ЛНР рассказали с чем связаны перебои связи мобильного оператора «Лугаком»

16 Июнь 2020 2020-06-16T15:05:27+03:00

Руководство республиканского оператора связи о устранить неполадки в течение дня

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Перебои со связью республиканского оператора связи ЛНР «Лугаком» вызваны установкой нового оборудования. Об этом сообщил первый заместитель генерального директора «Лугаком» Эдуард Егоров.

- В течение сегодняшнего дня будет происходить отладка оборудования, поэтому наши абоненты в течение сегодняшнего дня могут сталкиваться с определенными неудобствами, - говорит он. - Такими, например, как необходимость повторных наборов, если вы не можете дозвониться абоненту, или, например, обрыв разговора.

Егоров отметил, что ситуация будет в течение сегодняшнего дня полностью устранена.

В ближайшее время мы ощутим, насколько легче нам стало друг другу дозваниваться и насколько лучше стало качество связи на территории нашей Республики, - сказал Эдуард Егоров.

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ИСТОЧНИК KP.RU