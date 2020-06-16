2020-06-16T15:05:27+03:00
Общество

В ЛНР рассказали с чем связаны перебои связи мобильного оператора «Лугаком»

Руководство республиканского оператора связи о устранить неполадки в течение дня
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
Поделиться:
Первый заместитель генерального директора «Лугаком» Эдуард Егоров назвал причину. Фото: ЛИЦПервый заместитель генерального директора «Лугаком» Эдуард Егоров назвал причину. Фото: ЛИЦ
Изменить размер текста:

Перебои со связью республиканского оператора связи ЛНР «Лугаком» вызваны установкой нового оборудования. Об этом сообщил первый заместитель генерального директора «Лугаком» Эдуард Егоров.

- В течение сегодняшнего дня будет происходить отладка оборудования, поэтому наши абоненты в течение сегодняшнего дня могут сталкиваться с определенными неудобствами, - говорит он. - Такими, например, как необходимость повторных наборов, если вы не можете дозвониться абоненту, или, например, обрыв разговора.

Егоров отметил, что ситуация будет в течение сегодняшнего дня полностью устранена.

В ближайшее время мы ощутим, насколько легче нам стало друг другу дозваниваться и насколько лучше стало качество связи на территории нашей Республики, - сказал Эдуард Егоров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ДНР открыли горячую линию по вопросам участия жителей Республики в голосовании о поправках в Конституцию РФ

Об этом сообщили в ЦИК ДНР (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
13 лет и шесть месяцев тюрьмы с конфискацией имущества: В ЛНР вынесли приговор агенту СБУ
В ЛНР рассказали с чем связаны перебои связи мобильного оператора «Лугаком»
В ДНР открыли горячую линию по вопросам участия жителей Республики в голосовании о поправках в Конституцию РФ
Украинская армия выпустила по ДНР 40 боеприпасов
ВСУ обстреляли поселок Донецкий в ЛНР
«Настоящий болельщик!» Соцсети умилило фото овчарки, которая сидя на лавке смотрела футбол
Коронавирус в ДНР выявили еще у 21 жителя
Погода в Луганске на день: 16 июня ожидается гроза, до +30
Погода в Донецке на день: 16 июня будет облачно, до +29
В Донецке каратисты возобновили тренировки
Как жителям ДНР принять участие в общероссийском голосовании о поправках в Конституцию РФ
Глава МИД ДНР Наталья Никонорова отреагировала на срыв Украиной открытия пунктов пропуска в Донбассе
Украинские военные захватили участника обмена пленными
Киев снова сорвал переговоры по поводу гуманитарных коридоров на КПВВ в Донбассе
Народная милиция ДНР подавила огневые точки ВСУ, откуда велся обстрел по Ясиноватой и Донецку
Донецкие розы прижились в восьми городах России
Военнослужащий Народной милиции ЛНР получил ранения при обстреле со стороны ВСУ
Бойцы ЛНР сбили украинский беспилотник, с помощью которого корректировался огонь по Лозовому
Парад Победы в Донецке 2020: У всех участников парада тесты на COVID-19 дали отрицательный результат
Прямая линия с Главой ДНР Денисом Пушилиным пройдет 16 июня
За прошедшие сутки ВСУ два раз открыли огонь по населённым пунктам ЛНР
Фактическое перемирие снова нарушено: Войска Киева за сутки четыре раза открыли огонь по ДНР
За все время коронавирус в ДНР был выявлен у 833 жителей
Погода в Луганске на день: 15 июня температура поднимется до 29 градусов
Погода в Донецке на день: 15 июня синоптики прогнозируют дождь с грозой
В ДНР восстановлена связь Vodafone
Паспортная помощь в ДНР теперь доступна на отдельном сайте