В ДНР открыли горячую линию по вопросам участия жителей Республики в голосовании о поправках в Конституцию РФ

16 Июнь 2020 2020-06-16T14:12:55+03:00

Об этом сообщили в ЦИК ДНР

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В Донецкой Народной Республике начала свою работу горячая линия для жителей ДНР с российским паспортом, которые желают принять участие в голосовании о поправках в Конституцию Российской Федерации. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии ДНР.

- Сегодня начала свою работу горячая линия по вопросам участия жителей Донецкой Народной Республики в общероссийском голосовании о поправках в Конституцию РФ, - говорится в сообщении.

В ЦИК Республики отметили, что желающим принять участие в голосовании рекомендуется обратиться на горячую линию.

- Звонки принимаются по номеру 234 с мобильного оператора «Феникс». Телефон горячей линии доступен с 8.00 до 20.00 ежедневно, - рассказали в Центризбиркоме Донецкой Народной Республики.

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ИСТОЧНИК KP.RU