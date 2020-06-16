Украинская армия выпустила по ДНР 40 боеприпасов

16 Июнь 2020 2020-06-16T13:15:35+03:00

Под обстрел попали три поселка Республики

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За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины три раза нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило три раза, - говорится в сообщении. - Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 40 единиц.

Для обстрела территории Республики киевские силовики применяли 82 и 120-миллиметровые минометы, гранатометы. В СЦКК отметили, что количество выпущенных боеприпасов калибром до 12,7 миллиметров не входит в общую статистику.

- Обстрелам на горловском направлении подверглись районы поселков Доломитное и Зайцево, на мариупольском направлении – окрестности села Сосновское, - рассказали в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

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ИСТОЧНИК KP.RU