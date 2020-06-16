ВСУ обстреляли поселок Донецкий в ЛНР

16 Июнь 2020 2020-06-16T12:23:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Украинские вооруженные формирования продолжают стрелять по Луганской Народной Республике. За прошедшие сутки киевские силовики один раз нарушили режим прекращения огня. Об это сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- Киевские силовики один раз за сутки нарушили "режим тишины" в зоне ответственности ЛНР, - говорится в сообщении.

Отмечается, что под обстрел украинской армии попал поселок Донецкий.

- Огонь велся из вооружения БМП, - рассказали в СЦКК.

Жители республик Донбасса уже устали от украинской военной агрессии.

- Хоть я и живу в Луганске и уже давно не слышны звуки стрельбы, я понимаю, что на окраинах – настоящий страх, - говорит луганчанка Ирина. – ВСУ в любой момент могут открыть огонь прямо по жилым домам. Страшно то, что продолжают страдать люди.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в ДНР выявили еще у 21 жителя

За все время коронавирус в ДНР зарегистрирован у 854 человек (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU