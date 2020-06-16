2020-06-16T11:03:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в ДНР выявили еще у 21 жителя

За все время коронавирус в ДНР зарегистрирован у 854 человек
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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За все время коронавирус в ДНР выявлен у 854 жителейЗа все время коронавирус в ДНР выявлен у 854 жителейФото: Алексей БУЛАТОВ
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В министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики сообщили, что коронавирус в ДНР выявлен еще у 21 жителя.

- Согласно исследованиям, проведенным 15 июня, выявлен 21 случай заболевания Covid-19, - говорится в сообщении.

Отмечается, что один случай заражения коронавирусом выявлен у прибывшего из России. Остальные заболели от зараженных ранее, среди них девять медицинских работников.

- По результатам двух отрицательных тестов выписано восемь человек, - говорят в Минздраве Республики. Кроме того, зарегистрировано пять летальных случаев – мужчина в возрасте 74 и 60 лет, две женщины в возрасте 52 лет и одна – в возрасте 54 лет.

За все время коронавирусная инфекция в Донецкой Народной Республике выявлена у 854 жителей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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