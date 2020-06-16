Коронавирус в ДНР выявили еще у 21 жителя
В министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики сообщили, что коронавирус в ДНР выявлен еще у 21 жителя.
- Согласно исследованиям, проведенным 15 июня, выявлен 21 случай заболевания Covid-19, - говорится в сообщении.
Отмечается, что один случай заражения коронавирусом выявлен у прибывшего из России. Остальные заболели от зараженных ранее, среди них девять медицинских работников.
- По результатам двух отрицательных тестов выписано восемь человек, - говорят в Минздраве Республики. Кроме того, зарегистрировано пять летальных случаев – мужчина в возрасте 74 и 60 лет, две женщины в возрасте 52 лет и одна – в возрасте 54 лет.
За все время коронавирусная инфекция в Донецкой Народной Республике выявлена у 854 жителей.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Общероссийское голосование о поправках в Конституцию РФ: Как и где могут проголосовать жители ДНР
Принять участие в общероссийском голосовании о поправках в Конституцию РФ могут те жители ДНР, которые уже получили российское гражданство (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU