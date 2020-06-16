Погода в Луганске на день: 16 июня ожидается гроза, до +30

16 Июнь 2020 2020-06-16T10:04:01+03:00

Погода в Луганске будет жаркой. Фото: facebook.com

Погода в Луганске будет жаркой

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По прогнозу синоптиков, погода в Луганске 16 июня будет жаркой, до +30 градусов выше нуля.

- 16 июня на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без существенных осадков, местами гроза, ветер восточный 9-14 метров в секунду, - прогнозируют синоптики.

В Краснодоне, Алчевске температура воздуха составит днем – 28-30 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске 26-28 градусов тепла.

В Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют до 27-29 градусов тепла.

Народный прогноз: Наши предки внимательно следили за направлением ветра: с северной стороны - будет день ясный; холодноватый ветер - может быть градовый дождь; с юга или запада - к ненастью; с юго-запада - ненастье надолго.

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ИСТОЧНИК KP.RU