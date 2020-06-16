Погода в Донецке на день: 16 июня будет облачно, до +29
В четверг, 11 июня, погода в Донецке жаркой. По прогнозу синоптиков температура воздуха поднимется до 29 градусов тепла.
- Ясным небо в Донецке будет недолго, днем его затянет облаками, которые продержатся до позднего вечера, - говорится в сообщении.
Утром температура воздуха покажет 22 градусов тепла, днем станет теплее – до 29 градусов выше нуля, вечером столбик термометра зафиксирует 23 градусов тепла.
Отмечается, что день пройдет без осадков.
Скорость ветра до 5,3 метров в секунду.
Народный прогноз погоды: Наши предки внимательно следили за направлением ветра: с северной стороны - будет день ясный; холодноватый ветер - может быть градовый дождь; с юга или запада - к ненастью; с юго-запада - ненастье надолго.
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ИСТОЧНИК KP.RU