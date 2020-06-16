2020-06-16T09:18:21+03:00
Общество

Погода в Донецке на день: 16 июня будет облачно, до +29

Погода в Донецке будет жаркой, без осадков
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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По прогнозу синоптиков, день пройдет без осадковПо прогнозу синоптиков, день пройдет без осадковФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
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В четверг, 11 июня, погода в Донецке жаркой. По прогнозу синоптиков температура воздуха поднимется до 29 градусов тепла.

- Ясным небо в Донецке будет недолго, днем его затянет облаками, которые продержатся до позднего вечера, - говорится в сообщении.

Утром температура воздуха покажет 22 градусов тепла, днем станет теплее – до 29 градусов выше нуля, вечером столбик термометра зафиксирует 23 градусов тепла.

Отмечается, что день пройдет без осадков.

Скорость ветра до 5,3 метров в секунду.

Народный прогноз погоды: Наши предки внимательно следили за направлением ветра: с северной стороны - будет день ясный; холодноватый ветер - может быть градовый дождь; с юга или запада - к ненастью; с юго-запада - ненастье надолго.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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