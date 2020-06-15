В Донецке каратисты возобновили тренировки
В Донецке каратисты после двух с половиной месяцев перерыва снова начали тренироваться - пока только на свежем воздухе. Поединки еще не проходят. Спортсмены соблюдают дистанцию из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
- С карантина ребята вернулись менее подготовленными к соревнованиям. Они с родителями выходили на улицу поддерживать форму, но при этом только тренер может исправить технические ошибки и что-то подсказать, - рассказывает «КП» президент Федерации Косики каратэ Донецкой Народной Республики Евгений Миронов.
Тренировка у самых маленьких началась с построения. Ребята передвигались в разнообразных стойках, отрабатывали удары руками и ногами, не забывая выставлять блоки. Не прошло занятие без беседы тренера с учениками о профилактике коронавируса.
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ИСТОЧНИК KP.RU