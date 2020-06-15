2020-06-15T21:50:34+03:00
Политика

Как жителям ДНР принять участие в общероссийском голосовании о поправках в Конституцию РФ

Принять участие в общероссийском голосовании о поправках в Конституцию РФ могут те жители ДНР, которые уже получили российское гражданство
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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Принять участие в общероссийском голосовании о поправках в Конституцию РФ могут те жители ДНР, которые уже получили российское гражданствоПринять участие в общероссийском голосовании о поправках в Конституцию РФ могут те жители ДНР, которые уже получили российское гражданствоФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В ЦИК ДНР сообщили, что жители Республики, которые получили гражданство Российской Федерации, могут принять участие в общероссийском голосовании о поправках в Конституцию РФ в период с 25 июня по 1 июля 2020 года.

- Участие в голосовании – самостоятельное и добровольное. Принять участие в нем могут совершеннолетние граждане, достигшие на момент голосования 18 лет, за исключением лиц, содержащихся в местах лишения свободы по приговору суда, либо признанных судом недееспособными, - говорится в сообщении.

Также, чтобы оставить свой голос, нужно подать заявление на одном из участков в Ростовской области.

- Для участия в голосовании необходимо добраться самостоятельно с 8 до 20 часов по московскому времени. Гражданам, желающим принять участие в голосовании, рекомендуется обратиться на горячую линию, работа которой начнется в ближайшее время, - уточняется на сайте ЦИК ДНР.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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