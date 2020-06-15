2020-06-15T21:45:43+03:00
Политика

Глава МИД ДНР Наталья Никонорова отреагировала на срыв Украиной открытия пунктов пропуска в Донбассе

Безрезультатно закончились переговоры в Контактной группе по разрешению жителям пересекать линию разграничения
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Поделиться:
Наталья Никонорова рассказала, как Киев сорвал переговоры. Фото: МИД ДНРНаталья Никонорова рассказала, как Киев сорвал переговоры. Фото: МИД ДНР
Изменить размер текста:

Безрезультатно закончились сегодня, 15 июня, переговоры в Контактной группе по открытию контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения в Донбассе.

- Киев вновь сорвал дискуссию по организации гуманитарных коридоров через КПВВ. Сотни людей, оказавшихся в тяжелой ситуации, вынуждены страдать из-за совершенно деструктивного подхода украинской стороны, которая предпочитает предпринимать односторонние действия провокационного характера вместо того, чтобы начать добросовестные, прозрачные и предметные согласования по крайне важным гуманитарным вопросам, — заявила глава МИД ДНР, полномочный представитель Республики в ТКГ Наталья Никонорова.

Она отметила, что Киев не предоставил ни одного ответа ни на один заданный вопрос или направленное предложение. Республики подготовили списки людей, у которых есть уважительные и срочные причины для пересечения линии соприкосновения, с подробным описанием своих предложений по организации гуманитарного трансфера через КПВВ.

- Украинская сторона не только не ответила на наши предложения, но и не предоставила собственной внятной позиции, - сказала Наталья Никонорова.

Напомним, что движение через пропускные пункты на линии разграничения в Донбассе было прекращено 22 марта для недопущения распространения коронавирусной инфекции. 10 июня украинские власти в одностороннем порядке открыли два из пяти КПВВ. Сделали это в провокационных целях - без согласования с ДНР и ЛНР.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина решила в одностороннем порядке возобновить с 15 июня работу всех КПВВ в Донбассе

Киевские власти продолжают политику провокаций на линии соприкосновения (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Донецке каратисты возобновили тренировки
Как жителям ДНР принять участие в общероссийском голосовании о поправках в Конституцию РФ
Глава МИД ДНР Наталья Никонорова отреагировала на срыв Украиной открытия пунктов пропуска в Донбассе
Украинские военные захватили участника обмена пленными
Киев снова сорвал переговоры по поводу гуманитарных коридоров на КПВВ в Донбассе
Народная милиция ДНР подавила огневые точки ВСУ, откуда велся обстрел по Ясиноватой и Донецку
Донецкие розы прижились в восьми городах России
Военнослужащий Народной милиции ЛНР получил ранения при обстреле со стороны ВСУ
Бойцы ЛНР сбили украинский беспилотник, с помощью которого корректировался огонь по Лозовому
Парад Победы в Донецке 2020: У всех участников парада тесты на COVID-19 дали отрицательный результат
Прямая линия с Главой ДНР Денисом Пушилиным пройдет 16 июня
За прошедшие сутки ВСУ два раз открыли огонь по населённым пунктам ЛНР
Фактическое перемирие снова нарушено: Войска Киева за сутки четыре раза открыли огонь по ДНР
За все время коронавирус в ДНР был выявлен у 833 жителей
Погода в Луганске на день: 15 июня температура поднимется до 29 градусов
Погода в Донецке на день: 15 июня синоптики прогнозируют дождь с грозой
В ДНР восстановлена связь Vodafone
Паспортная помощь в ДНР теперь доступна на отдельном сайте