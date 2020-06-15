Глава МИД ДНР Наталья Никонорова отреагировала на срыв Украиной открытия пунктов пропуска в Донбассе

15 Июнь 2020 2020-06-15T21:45:43+03:00

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Безрезультатно закончились сегодня, 15 июня, переговоры в Контактной группе по открытию контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения в Донбассе.

- Киев вновь сорвал дискуссию по организации гуманитарных коридоров через КПВВ. Сотни людей, оказавшихся в тяжелой ситуации, вынуждены страдать из-за совершенно деструктивного подхода украинской стороны, которая предпочитает предпринимать односторонние действия провокационного характера вместо того, чтобы начать добросовестные, прозрачные и предметные согласования по крайне важным гуманитарным вопросам, — заявила глава МИД ДНР, полномочный представитель Республики в ТКГ Наталья Никонорова.

Она отметила, что Киев не предоставил ни одного ответа ни на один заданный вопрос или направленное предложение. Республики подготовили списки людей, у которых есть уважительные и срочные причины для пересечения линии соприкосновения, с подробным описанием своих предложений по организации гуманитарного трансфера через КПВВ.

- Украинская сторона не только не ответила на наши предложения, но и не предоставила собственной внятной позиции, - сказала Наталья Никонорова.

Напомним, что движение через пропускные пункты на линии разграничения в Донбассе было прекращено 22 марта для недопущения распространения коронавирусной инфекции. 10 июня украинские власти в одностороннем порядке открыли два из пяти КПВВ. Сделали это в провокационных целях - без согласования с ДНР и ЛНР.

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ИСТОЧНИК KP.RU