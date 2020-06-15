2020-06-15T20:38:45+03:00
Политика

Украинские военные захватили участника обмена пленными

Его удерживают в следственном изоляторе в Мариуполе
Екатерина Сорока
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Пастухову должны обеспечить беспрепятственный проезд на территорию ДНР. Фото: МВД ДНРПастухову должны обеспечить беспрепятственный проезд на территорию ДНР. Фото: МВД ДНР
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Сергей Пастухов – бывший военнопленный, которого удерживала украинская сторона. 29 декабря он был освобожден в ходе обмена. Сегодня стало известно, что Пастухов снова был схвачен украинскими боевиками во время отдыха у пруда в районе поселка Александровка. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарья Морозова.

Представитель Республики в Минской подгруппе по гуманитарным вопросам уточнила, что мужчина пошел купаться в пруду, переплыл на противоположный берег, который оказался территорией подконтрольной Украине. Там он был задержан и доставлен в Кураховский районный отдел полиции. На данный момент его удерживают в следственном изоляторе в Мариуполе.

— В свою очередь, прошу обратить внимание, что в ходе заседаний рабочей группы по гуманитарным вопросам ТКГ в Минске, официальными представителями государства Украина неоднократно выражалось мнение о том, что участники обменов являются свободными гражданами и без правовых последствий имеют право пересекать линию соприкосновения, а также гарантированно не будут подвергнуты уголовному преследованию, — сообщила омбудсмен.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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